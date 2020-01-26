جولة جديدة من مباحثات سد النهضة غدا

القاهرة ـ د ب أ: توجه وزيرا الخارجية والموارد المائية والري المصريان سامح شكري ومحمد عبد العاطي أمس الأحد إلى واشنطن للمشاركة فى فعاليات اجتماع وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبى ، والمقررة غدا الثلاثاء بحضور وزير الخزانة الأميركى ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس. وكان وزراء الخارجية والرى في مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يومي 28 و 29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة . وأجريت مناقشات فنية وقانونية أواخر الأسبوع الماضى فى الخرطوم بين الأطراف الثلاثة . وتتخوف مصر من أن يخفض سد النهضة حصتها من مياه النيل، بينما تشدد إثيوبيا على الحاجة إلى السد لتوليد الكهرباء. ويرغب الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وأيضًا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

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