خلايا حزب الله ومرتزقة أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 26 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: لوفيجارو: ”حزب الله“ أيقظ خلاياه النائمة في الغرب بعد مقتل سليماني، الجيش الليبي: تركيا نقلت 8 آلاف مرتزق إلى البلاد، والتيار الصدري بالعراق يلغي مظاهرة لأنصاره تجنبا لـ“الفتنة“، ومحامي ترامب: الناخبون لا الكونجرس من يحدد مصير الرئيس.

كما تتابعون في السياسة أيضا: كتل نيابية لبنانية عن حكومة دياب: يجب أن ترحل، ومسؤول ليبي يكشف لـ“العين الإخبارية“ خطة أردوغان بإرسال 11 ألف مسلح، وفلسطين تهدد بالانسحاب من ”أوسلو“ حال إعلان ”صفقة القرن“.

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وفي الاقتصاد تطالعون: تجاوز الـ80 مليار دولار.. تآكل أرصدة البنوك القطرية، وعقوبات واشنطن على طهران تلحق أضرارا جسيمة باقتصاد تركيا، وبعد بريكست.. بريطانيا تفتح ملف التجارة مع أوروبا، ومباحثات ”إماراتية - سويسرية“ لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وإلى الملاعب تجدون: المغمور شروزبري يوقف توهج ليفربول ويجبره على الإعادة بكأس الاتحاد.

وفي الفن تقرأون: إيهاب توفيق يقاوم حزن وفاة والده بالغناء.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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