3 قتلى في مظاهرة ضد رئيس جامبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 3 أشخاص، الأحد، في جامبيا، خلال مظاهرة للمطالبة برحيل الرئيس أداما بارو حيث تخللتها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وفق ما أعلن مدير مستشفى استقبل المصابين.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين ردوا برشق عناصرها بالحجارة في العاصمة بانجول، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال كيبا مانيه مدير مستشفى سيريكوندا التي نقل إليه الضحايا "يمكنني أن أؤكد أن هناك ثلاثة قتلى".

وأضاف للصحفيين أن المستشفى استقبل حالات من استنشاق الغاز، مضيفا أن "بعضا ممن أدخلوا المستشفى لا يزالون تحت المراقبة".

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وتشهد جامبيا توترا متصاعدا على خلفية قرار بارو استكمال ولايته التي تمتد لخمس سنوات بعدما كان قد تعهّد سابقا بأنه سيتنحى في السنة الثالثة من عهده.

وأفادت مصادر الصليب الأحمر بأنه تم نقل 28 شخصا، الأحد، إلى مستشفى سيريكوندا لتلقي العلاج.

وأشار نشطاء في المعارضة إلى أن الشرطة أوقفت عشرات الأشخاص بينهم رئيس حركة معارضة.