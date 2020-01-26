شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحلبوسي: الهجوم على السفارة الأمريكية يسئ لسمعة العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء الأحد، الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا إنها تسيء لسمعة الدولة، بحسب صحيفة "السومرية نيوز".



وفي بيان، وصف الحلبوسي القصف الصاروخي المتكرر على السفارة الأمريكية بـ"الأمر المرفوض"، والتصرف الذي يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة وينال من سيادتها، علاوة على أنه يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

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