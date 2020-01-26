الصدر يؤكد وجود جهات فاسدة تخترق الاعتصامات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأحد، هناك ما وصفها بـ“جهات سياسية فاسدة تخترق الاعتصامات“، مطالبًا المتظاهرين بإعلان ما وصفها بـ“البراءة من المحتل“.

جاء ذلك في بيان وجهه إلى المشاركين في الحراك الشعبي، بعد أيام من انسحاب أنصاره من ساحات الاحتجاجات في العراق.

ودعا الصدر المتظاهرين، إلى ”الحفاظ على السلمية وطرد المسيئين فوراً وعلناً، وعدم الإضرار بالمال العام والخاص“.

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كما دعاهم إلى ”عدم قطع الطرق مطلقا، وإرجاع الدوام في عموم مدارس العراق فوراً بما فيها الناصرية (مركز محافظة ذي قار)“.

وطالب الصدر المتظاهرين بـ ”إعلان البراءة من المحتل (أمريكا) فوراً وبصورة صريحة وجلية لا يشوبها الشك، لإيصال رسالة بأن ثورتنا عراقية خالصة لا تدار من الخارج“.

واعتبر أن ”إعلان العداء لكافة دول الجوار بهذه الصورة أمر غير مقبول“، في إشارة بصفة خاصة إلى إيران حسب مراقبين، مشددا على أن ذلك ”لا يصب في مصلحة بلدنا“.

وتابع: ”نحتاج إلى عمل سياسي نزيه للتعامل معهم، يحفظ للعراق سيادته واستقلال قراره“.

وأردف الصدر: ”هناك اختراق واضح من بعض الجهات السياسية الفاسدة للاعتصامات، فلابد من وضع حد فوري لذلك“.