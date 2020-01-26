واشنطن تؤكد الإصابة الخامسة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365

أكدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، إصابة حالة خامسة بفيروس كورونا.



ويأتي ذلك بعد وقت قصير من تسجيل الحالة الرابعة للفيروس، في لوس أنغلوس، وقبلها الحالة الثالثة في مقاطعة أورانج المجاورة، حسبما أعلن قسم مكافحة الأمراض المعدية التابع لوكالة الرعاية الصحية في المقاطعة، بحسب وكالة "أ ف ب".

وأعلنت السلطات أن كلا المريضين كانا عائدين من ووهان الصينية، والتي تعد نقطة انطلاق الفيروس الذي انتشر في بلدان عدة حول العالم، وأصاب المئات وقتل العشرات في الصين.

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وأكد المسؤولون أنه لا يوجد تهديد مباشر لعامة الناس في البلاد، مضيفين أن حالة مريض مقاطعة أورانج الذي تم عزله جيدة، وأن مريض لوس أنجلوس يتلقى الرعاية المطلوبة، لكنهم لم يكشفوا عن حالته الصحية.

وقالت مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، نانسي ميسونييه، مساء الجمعة، إن هناك 63 حالة تخضع للفحص والمراقبة في أنحاء الولايات المتحدة.

على جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية، ما شياو وى، الأحد، أن النوع الجديد من فيروس "كورونا" يختلف عن الأنواع السابقة، ويُخشى أن تتسارع قدرته على الانتشار، وأن يكون تفشي الفيروس قد دخل مرحلة خطيرة ومعقدة.

وتعد مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوبي، موطن ظهور الفيروس القاتل الجديد، وقد فرضت السلطات الصينية حجرًا صحيًا واسع النطاق بها وبعدة مدن أخرى، خشية تفشي المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا، بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب الفيروس.