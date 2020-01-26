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قصف صاروخي على المعارضة السورية في حلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دمشق

بدأت القوات الحكومية السورية عمليات قصف صاروخي عنيف على مواقع فصائل المعارضة في ريف حلب الجنوبي والغربي.

وقال قائد ميداني في القوات الحكومية السورية «بدأت القوات الحكومية السورية فجر أمس القصف على المواقع التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في أحياء الراشدين جمعية الزهراء والبحوث العلمية غرب حلب ومناطق المنصورة وخان العسل ومحيط كفرناها في ريف حلب الغربي».

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وذكر سكان في مدينة حلب «تهز مدينة حلب أصوات القصف الصاروخي على أحياء مدينة حلب الغربية والريف الغربي، وأن معارك واشتباكات عنيفة تشهدها تلك الأحياء».

وأكد السكان أن «حالة من الذعر والخوف يعيشها معظم سكان الأحياء الغربية القريبة من خطوط الاشتباك خوفا من قصف مدفعي على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية».

من جانبه، قال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر «تصدت فصائل المعارضة لهجوم واسع شنته القوات الحكومية والقوات الإيرانية على محوري إكثار البذار والصحافين غرب مدينة حلب، وقتل وجرح العشرات منهم ودمرت آليات عدة».