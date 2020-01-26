بومبيو يتهم محطة إذاعية بالكذب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ واشنطن
أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضجره من وسائل الإعلام، بعد إجراء مقابلة تتسم بالتوتر مع محطة إذاعة عامة، واتهامه بتخويف المذيعة التي ضغطت عليه على الهواء فيما يتعلق بأوكرانيا.
وواجه بومبيو انتقادات بسبب الافتقار إلى دفاع عام عن السفيرة السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، التي واجهت مجموعة من الهجمات السياسية.
وانتقد بومبيو الإذاعة الوطنية العامة ومراسلتها ماري لويز كيلي، متهما إياهما بالكذب عليه، حول موضوع المقابلة، والدخول في حوار علني عدائي أعقب ظهوره على الهواء.
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