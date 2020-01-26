شكرا لقرائتكم خبر

مصرع العشرات من قيادات الحوثي بـ3 جبهات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تلقت ميليشيات الحوثي منذ أكثر من أسبوع خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء، والجوف، وصرواح غرب مأرب، حيث قتل وجرح المئات من عناصرها وقياداتها الميدانية ومشرفيها، حيث عجزت مستشفيات صنعاء وما جاورها عن استيعاب الجثث والمصابين، فقامت بتوزيعهم على مستشفيات المحافظات الأخرى.

وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية جانبا من الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الانقلابيون خلال المعارك الدائرة هناك، والتي يخوضها الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

واعترفت الميليشيات الحوثية بمصرع العشرات من القادة بينهم عمداء ومشرفون كبار من السلالة وهو ما يعد أكبر خسارة تمنى بها الميليشيات منذ أكثر من خمس سنوات. ونشرت وكالة «سبأ» الخاضعة لسيطرتهم مصرع 4 من أبرز قياداتها في جبهة الجوف شمال اليمن، وهم العقيد زيد الرزامي، والعقيد شاكر ساتر، وعباس جبل، وهيثم الحاج.

Advertisements

وفي جبهة نهم قتل القادة العميد عصام السقاف، والمساعد يحيى السراجي، وعلي الكبسي وأسامة الكبسي وأحمد الكبسي والقيادي بكيل الضميري من أبناء مديرية حيدان، وحسين الطلاني وعلي العياني ومحمد اللعياني وخالد الرماس.

من جهته، دعا نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح وجهاء ومشايخ القبائل إلى الاستنفار لمواجهة خطر ميليشيات الحوثي الانقلابية، تزامنا مع المعارك التي يخوضها الجيش مع ميليشيات الحوثي في جبهات صنعاء والجوف ومأرب.

وأشاد خلال اتصالات هاتفية بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي ومحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير عزيز في إطار متابعته المستمرة للأوضاع والمستجدات الميدانية بما يسطره أبطال الجيش من ملاحم خالدة في جبهات العزة والشرف.

مشاهدات يمنية