شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون يشيدون بحصول السيسى على وسام "سان جورج": تقدير دولى لمجهوداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد نواب وأحزاب، بحصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على وسام سان جورج الألمانى، تقديراً لجهوده فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى مصر، مؤكدين أن هذا التكريم يعد احتفاء دولي بقدرته على صياغة مفاهيم جديدة للسلام والرخاء، حيث تقدم حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، بخالص التهاني إلى الرئيس السيسى، لحصوله على وسام سان جورج، من مهرجان دار أوبرا دريسدن زيمبر أوبر الألمانى، تقديرا لجهود رجل دولة جسور ومُتميز فى صنع السلام والأمل لقارة إفريقيا.

وأكد النائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، أن الرئيس السيسي يضرب مثلا في كل يوم لنا جميعا، ويقدم نموذج مصري خالص للنجاح والعمل وحب الوطن والسعي من أجل تحقيق التنمية على جميع المستويات، متابعا أن تكريم الرئيس يعد بمثابة تكريم لكل مصري، ويحملنا جميعا مسئولية تجاه وطننا لنرتقي به ونعمل من أجل معاونة الرئيس وأجهزة الدولة في بناء مصر الحديثة.

فيما عبر النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن خالص سعادته بقيام ألمانيا بمنح الرئيس السيسي وسام سانت جورج تقديرا لجهوده في صنع السلام بالقارة الإفريقية، قائلا إنه اعتراف دولي هام من دولة عظمى بجهود الرئيس السيسي المقدرة وقدرته على صياغة مفهوم شامل للسلام وتحقيق التنمية والرخاء.

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وأشار النائب فى بيان له اليوم، إلى حيثيات منح الرئيس السيسي وسام سانت جورج في مقدمتها قدرته على صنع السلام في إفريقيا، وإشاعة الأمل لشعوبها، قائلا:" إن فترة تولي مصر والرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي لنحو عام كانت زاخرة بالأحداث والمواقف، وكشفت للعالم معدن السيسي الأصيل وزعامته المتفردة ورؤاه في النهضة بالقارة وتحقيق الرخاء لشعوبها".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن زعامة الرئيس السيسي تحوذ إعجاب العالم لقيامها على مبادىء أصيلة في مقدمتها نبذ التعصب والإرهاب، والبحث عن السلام والتنمية بشتى الطرق.