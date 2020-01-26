شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأفريقى: المقاولون العرب أصبحت علامة بارزة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا بالقضايا التى ناقشها وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق مع على بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون خاصة فيما يتعلق بسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى النواحى الاقتصادية والتجارية، وذلك فى إطار زيارته لدولة الجابون وبحضور اللقاء أحمد بكر السفير المصرى لدى الجابون والدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.

وأكد " الجندى "، فى بيان له، أن هناك فرصا واعدة للاستثمار بين مصر والجابون وتحقيق الشراكة والمشروعات الاستثمارية فى مجالات الأخشاب والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصة إنشاء الطرق مشيدا بتأكيد الدكتور هشام توفيق حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تدعيم العلاقات مع الجابون من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

Advertisements

وطالب النائب مصطفى الجندى من جميع الشركات المصرية الوطنية العاملة فى مجالات مشروعات البنية التحتية والأساسية والبناء والتشييد استغلال الفرص الواعدة داخل مختلف دول القارة السمراء فى هذه المجالات مثل شركة المقاولون العرب التى أصبحت علامة مصرية بارزة ورائدة وقائدة لهذه المشروعات الكبرى داخل الدول الأفريقية.

ووجه النائب مصطفى الجندى، التحية للرئيس الجابونى على بنجو، على إشادته بالتطور المستمر فى مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون وعن تطلعه لدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات مؤكدا أن نظرة جميع الزعماء والقادة الأفارقة والحكومات والشعوب الافريقية تغيرت بصورة ايجابية وكبيرة تجاه مصر بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الأفريقى بتبنى القضايا والمشكلات داخل الدول الافريقية ووضع افريقيا فى بؤرة الاهتمام العالمى.