الكويت تقرر إعادة عوائل البعثات الدبلوماسية من الصين كإجراء احترازي من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - ( د ب أ )

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، بدء وزارة الخارجية اعتبارًا من اليوم الأحد، إعادة عوائل البعثات الدبلوماسية الكويتية المتواجدين في الصين والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والإداريين كإجراء احترازي من فيروس (كورونا).

وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش احتفال سفارة الهند لدى الكويت بمناسبة يوم تأسيس الجمهورية "طلبنا من سفارةالكويت لدى الصين والبعثات في بكين وكوانزو وشنغهاي وهونج كونج ترحيل عوائلهم والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والاداريين".

وقال ان هذه العملية بدأت اعتبارا من اليوم وتستمر غدا الاثنين، مؤكدا أنه "اجراء احترازي طبيعي" بالنسبة لاعضاء البعثات الدبلوماسية فيالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أودى بحياة ما لا يقل عن 56 شخصا في الصين وبلغ عدد المصابين به على مستوى العالم ألفي شخص.