17 مصابًا في حادث تصادم بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح: أصيب 17 شخصًا في حادث تصادم سيارتي أجرة (ميكروباص) في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية. تلقى مدير أمن المنوفية اللواء محمد ناجي إخطارًا من مأمور مركز السادات بتصادم السيارتين أمام مفارق التحرير على طريق "شبين الكوم - السادات". Advertisements انتقلت سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، ونُقل 14 مصابًا إلى مستشفى السادات المركزي، و3 آخرين إلى مستشفى منوف العام. وحرر بالواقعة الحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. ​

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