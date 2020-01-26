بنجاح 90.34 %.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
اعتمد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة، بنسبة نجاح 90.34%.
جاء ذلك في حضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ.
قال المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم 305 طلاب، وحضر 53 ألفًا و477 طالبًا، نجح منهم 48 ألفًا و309 طلاب، بنسبة 90.34%، أما الإعدادية المهنية فتقدم لامتحاناتها 1078 طالبًا، تغيب منهم 126طالبًا، وحضر 952 طالبًا، ونجح منهم 937 طالبًا، بنسبة نجاح 98.42%.
وأضاف المحافظ إنه وفقًا للنتيجة المعلنة من مديرية الترية والتعليم بالمحافظة، تأتي الإدارات التعليمية الآتية بحسب نسبة النجاح: في المركز الأول بيلا - يليها بحسب الترتيب إدارات قلين، وسيدي غازي، وفوه، وشرق كفر الشيخ، وسيدي سالم، وبلطيم، والحامول، ودسوق، وبرج البرلس، ومطوبس، وغرب كفر الشيخ، والرياض.
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