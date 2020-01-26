الكويت تجلي عائلات بعثتها الدبلوماسية من الصين



أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بدء وزارة الخارجية اعتبارا من اليوم الاحد اعادة عوائل البعثات الدبلوماسية الكويتية المتواجدين في الصين والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والاداريين كإجراء احترازي

من فيروس (كورونا).وقال الجارالله في تصريح للصحافيين على هامش احتفال سفارة جمهورية الهند لدى البلاد بمناسبة بيوم تأسيس الجمهورية "طلبنا من سفارة الكويت لدى الصين والبعثات في بكين وكوانزو وشنغهاي وهونغ كونغ ترحيل عوائلهم والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والاداريين".واضاف ان هذه العملية بدأت اعتبارا من اليوم وتستمر غدا مؤكدا انه "اجراء احترازي طبيعي" بالنسبة لاعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج.