القوات الأفغانية تقتل 51 مسلحًا من طالبان بعمليات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، أن القوات الحكومية نفذت عدة هجمات برية وضربات جوية في تسعة أقاليم، مما أسفر عن مقتل 51 من عناصر حركة طالبان وإصابة 13 وإلقاء القبض على ستة آخرين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر مسؤولون محليون في إقليم بلخ أن سبعة مدنيين على الأقل، من
وتعهدت الحكومة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في التقارير الخاصة بمقتل المدنيين وتجنب ارتكاب نفس الأخطاء في المستقبل.
من جانبه، قال المُتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان له: "قُتل عشرة من قوات الأمن وأصيب ثلاثة واستولى مقاتلو طالبان على مخبأ كبير للأسلحة".
ويأتي شن الهجمات في الوقت الذي أوقفت فيه المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وطالبان لمدة يومين للتشاور حول كيفية التغلب على العقبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، حسبما قال مصدر قريب من عملية السلام.
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