مقتل 8 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الشمالي

قتل 8 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، بريف محافظة حلب الشمالي في سوريا، وفقاً لسبوتنك.

وأفاد مصدر محلي تحدث لوكالة "سبوتنيك" بـ "مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي وفق الحصيلة

الأولية".

وأوضح المصدر أن من بين المصابين 3 حراس يعملون لدى المحكمة القضائية المجاورة للمطعم، وأن مكان التفجير كان مكتظا نظرا لوجود ساحة انتظار لسيارات الأجرة.

هذا وكانت مدينة أعزاز قد تعرضت، في وقت سابق، لعدة تفجيرات أوقعت عشرات

القتلى والجرحى من المدنيين، كان آخرها انفجار سيارة مفخخة في منطقة جامع الميتم وسط المدينة، ما أدى لوقوع خمسة قتلى والعديد من الجرحى، كحصيلة أولية، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في المحال التجارية.

وقالت المصادر إن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة، وجرى التفجير في منطقة المركز الثقافي بالمدينة قرب مسجد الميتم بالمدينة الواقعة قرب الحدود السورية — التركية في الريف الشمالي لحلب.