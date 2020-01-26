الخارجية الإماراتية تحذر رعاياها من السفر للصين

نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تغريدة دعت فيها رعاياها بعدم السفر إلى الصين إلى في حالات الضرورة القصوى.
وقالت الخارجية الإماراتية على حسابها عبر موقع تويتر: "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة المواطنين، ندعو مواطني الدولة إلى تأجيل السفرإلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى".
كما تنصح الوزارة المواطنين المتواجدين في الخارج باتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم، والنظر إلى إرشادات الوقاية من فيروس "كورونا" الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة عبر قنواتهاالمختلفة والتي يتم إعادة نشرها على حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكدت دولة الإمارات، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين.
وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا، بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا.
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