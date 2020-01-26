ترامب: آدم شيف لم «يدفع الثمن بعد»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يقود الادعاء في قضية مساءلة الرئيس «لم يدفع الثمن بعد» على تصرفاته، وذلك في تصريح قال شيف إنه يراه تهديداً له.

ورداً على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف: «أعتقد أنه قُصد به ذلك».

ويأتي هجوم ترامب على شيف وديمقراطيين آخرين بعد أيام من دفوعهم في محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له ثم سعيه بعد ذلك لعرقلة التحقيق بالكونجرس.

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وقال ترامب على تويتر «إن آدم شيف المراوغ سياسي فاسد وربما رجل مريض للغاية. لم يدفع الثمن بعد على ما فعله ببلدنا».

ولعب شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ورئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب دوراً محورياً في جهود الديمقراطيين لعرض سلوك ترامب باعتباره خطراً على الديمقراطية في أميركا، وذلك في الدفوع أمام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث من المرجح أن تتم تبرئة ترامب.

وبدأ محامو ترامب الدفاع عن الرئيس السبت قائلين، إن جهود الديمقراطيين لعزله من منصبه ستكون سابقة «خطيرة للغاية» في عام الانتخابات.