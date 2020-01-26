«شينخوا» تعلن تحقيق أول نجاح في علاج مرضى فيروس «كورونا»

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن حالة 11 شخصاً من أفراد الأطقم الطبية المصابين بالفيروس تحسنت، مشيرة إلى أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص أصبحت تحت السيطرة.

وأوضحت أن درجة حرارة هؤلاء المرضى وشكاواهم تراجعت، وجاءت نتائج الاختبارات على الفيروس بعد ذلك سلبية، فيما لم تذكر تفاصيل عن طريقة العلاج.

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