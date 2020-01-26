اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في العراق

اندلعت، اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العراقية وعدد من المتظاهرين في أنحاء البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في تجدد للاشتباكات اليوم مع المحتجين في بغداد ومدن أخرى، وذلك بعد مساع لفض مخيمات اعتصام في أنحاء البلاد.

ويطالب المتظاهرون برحيل النخبة الحاكمة التي يعتبرون أنها فاسدة وبإنهاء التدخل الأجنبي في السياسة الداخلية.

ورشق المحتجون قوات الأمن بالقنابل الحارقة والحجارة وردت القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء.

وقال أحد المحتجين في بغداد طلب عدم ذكر اسمه «نحتج لأن لدينا قضية... لا أعتقد أن أي سياسي سيغير رأينا».

وقالت مصادر أمنية وطبية، إن 14 محتجاً على الأقل أصيبوا في العاصمة.

واستعان متطوعون بمركبات توك توك لإجلاء المحتجين المصابين وسط سحب من الغاز والدخان الأسود المتصاعد من حرق إطارات سيارات.

وتجمع مئات من طلبة الجامعات في وقت سابق اليوم في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، التي تضم مخيم الاعتصام الرئيسي وهم يهتفون بشعارات مناهضة للتدخل الأجنبي.

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