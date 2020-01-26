كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: الرئيس الأمريكي ما زال يحلم بـ"اجتماع ثنائي" مع طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما زال يحلم بعقد اجتماع ثنائي مع طهران؛ لإرضاء رغبة داخلية لديه.

وقال وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ترامب يريد أن يحقق حلمه بعقد اجتماع ثنائي مع إيران حول برنامجها النووي؛ لإرضاء رغبة داخلية هدفها إبرام اتفاق يحمل اسم (اتفاق ترامب)".

وأضاف ظريف: "أنه يتوقف لهذا الأمر، لكن المائدة الوحيدة، التي يمكن الجلوس حولها بشأن برنامج إيران النووي، هي مائدة اتفاقية الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015، بمشاركة مجموعة (5+1)، الذي غادره ترامب".

وتوصلت إيران مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، إلى اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي، بعد محادثات مشتركة، في مدينة لوزان السويسرية، عام 2015.

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وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، رفض بلاده التفاوض مع طهران، قائلا: إن وزير الخارجية الإيرانية صرح بأن "طهران تريد إجراء مفاوضات، لكنها ترغب في رفع العقوبات".

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة على "تويتر": "وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد إجراء مفاوضات معنا لكنها ترغب في رفع العقوبات"، مضيفا "لا شكرا".

ونفي وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية، نشرت يوم أمس السبت، انتهاك بلاده الاتفاق النووي، وقال: "نتصرف وفقا للاتفاق النووي، اسمحوا لي أن أوضح للأوروبيين، إذا كانوا يرغبون في تنفيذ التزاماتهم، فسنكون مستعدين للعودة إلى الامتثال الكامل فورا"

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا كبيرًا منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر في مايو 2018 الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران.