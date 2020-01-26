عبد المهدي يأمر قوات الأمن العراقية بمطاردة مهاجمي السفارة الأمريكية

وأكد عادل عبد المهدي، على أن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية وتتخذ كل الإجراءات اللازمة؛ لتحقيق ذلك وفق القانون".

وأمر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، باعتقال من أطلق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد لينال جزاءه أمام القضاء

هذا وسقطت خمسة قذائف صاروخية قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، في وقت سابق من مساء اليوم.

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وقال مصدر أمني عراقي: إن صواريخ من نوع كاتيوشا سقطوا في محيط المنطقة الخضراء، مضيفاً "إلى الآن لم يتم معرفة حجم الاضرار".

ويذكر أن 3 صواريخ سقطوا بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد، مساء الإثنين الماضي، وانطلقت صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية.

وترتفع أصوات المتظاهرين منذ بدء شهر أكتوبر الماضي، مطالبين الحكومة بإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة إستنادا إلى مسار انتخابي جديد، وإختيار رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين يحتكرون السلطة منذ ما يقارب 17 عاماً، لمدة لا تتجاوز الاسبوع للتنفيذ وإلا فالتصعيد.

وتشهد بغداد ومدن جنوبية بدءًا من يوم الأحد الماضي، عمليات احتجاجية عديدة أدت الى إغلاق الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة، قبل ساعات من إنتهاء المهلة المحددة من طرف المحتجين.