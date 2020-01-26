كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدر يطالب صالح باختيار شخصية "غير جدلية أو عدائية" لرئاسة الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، من رئيس الجمهورية برهم صالح، بتكليف شخصية "غير جدلية أو عدائية" لرئاسة مجلس الورزاء في أسرع وقت.

وقال زعيم التيار الصدري، في خطاب موجه للمتظاهرين الساخطين على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق: "على الرئيس برهم صالح اختيار شخصية غير جدلية أو عدائية لقيادة الحكومة بأسرع وقت لإجهاض المخططات الخارجية الخبيثة".

وأضاف مقتدى الصدر، في خطابه اليوم: "إعلان العداء لكافة دول الجوار غير مقبول، رغم أننا نختلف مع الكثير من سياساتهم وتعاملاتهم مع العراق، فإن هذا العداء لا يصب في مصلحة بلدنا، بل نحتاج إلى عمل سياسي نزيه للتعامل معهم، بما يحفظ للعراق السيادة واستقلال القرار".

وأصدر التيار الصدري، بياناً في وقت سابق من اليوم، وقال فيه: "إلى الأحرار الوطنيون ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره، ندعوكم اليوم إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر".

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ولكن مكتب الصدر قرر في وقت لاحق، إلغاء المظاهرات المناهضة للولايات المتحدة في العراق لتجنب، ما وصف بـ"الفتنة الداخلية"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".