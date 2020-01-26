كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى بكين لمناقشة قضية انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، مساء اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سأتوجه إلى العاصمة الصينية بكين؛ لمقابلة المسؤولية الصينيين وخبراء الصحة، ولمناقشة قضية انتشار فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب في وفاة العشرات في البلاد، خلال الأيام الماضية".

وتابع رئيس منظمة الصحة العالمية: "أنا ورفاقي في منظمة الصحة العالمية، نريد أن ندرك آخر التطورات في هذا الأمر، وتقوية شراكتنا مع الصين، لإيجاد طرق أكثر قوة لمواجهة انتشاره".

وأضاف: "نعمل على مدار الساعة لدعم جهود الصين وشعبها لمواجهة فيروس كورونا، وللوقوف معهم في تلك الظروف الصعبة، ونتواصل عن قرب مع الدول التي تأثرت بهذا الفيروس، عن طريق مكاتبنا الإقليمية، ونمد الدول المعنية بكل تطورات الأمر الأول بأول، وطرق التعامل معه".

وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية، أن هناك شبكة عالمية تضم خبراء مختصين، يتم التواصل معهم بصورة مستمرة، لبحث تطورات انتشار الفيروس، أولا بأول.

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وأعلن رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية ما شياو وى، في وقت سابق من اليوم، أن النوع الجديد من فيروس "كورونا" يختلف عن الأنواع السابقة، وأنه يخشى أن تتسارع قدرته على الانتشار، وأن يكون تفشي الفيروس قد دخل مرحلة خطيرة ومعقدة.

كما أكد رئيس اللجنة الصينية على وصول أكثر من 2300 طبيب، إلى مدينة ووهان الصينية، للمساعدة في علاج المصابين بالفيروس الجديد "كورونا"، وأنه من الممكن في الأيام الثلاثة المقبلة إضافة خمسة آلاف سرير آخر إلى مستشفيات المدينة.

وتعد مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوبي، موطن ظهور الفيروس القاتل الجديد، وقد فرضت السلطات الصينية حجرًا صحيًا واسع النطاق بها وبعدة مدن أخرى، خشية تفشي المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى.

وأعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا، بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا.