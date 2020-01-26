كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: تركيا تنقل جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، إن "عملياتنا في منطقة أبو قرين استباقية ورسالة للميليشيات".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: إن "تركيا تنقل جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية".

وأكد مسؤولون وسكان، في وقت سابق من اليوم، على أن الجيش الوطني الليبي سعى اليوم، لفتح جبهة جديدة بتحريك قواته باتجاه مدينة مصراتة المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وتحرك الجيش الوطني الليبي من سرت بوسط البلاد باتجاه مصراتة، وأكد كلا الجانبين على أن القتال بين الجيش الليبي وقوات من مصراتة تركز في بلدة أبوقرين الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرقي مصراتة. Advertisements وقال مصدر بالجيش الوطني: إن مقاتلين اثنين من الجيش قُتلا وأصيب ثمانية آخرون، مضيفاً أن قواته تراجعت في وقت لاحق ومعها أسرى. ومن جهته، أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات لمساعدة حكومة الوفاق، وقد أرسال العشرات من المرتزقة السوريين من شمال سوريا لليبيا.