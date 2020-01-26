كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: تركيا تنقل جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، إن "عملياتنا في منطقة أبو قرين استباقية ورسالة للميليشيات".
وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: إن "تركيا تنقل جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية".
وأكد مسؤولون وسكان، في وقت سابق من اليوم، على أن الجيش الوطني الليبي سعى اليوم، لفتح جبهة جديدة بتحريك قواته باتجاه مدينة مصراتة المتحالفة مع حكومة الوفاق.
وتحرك الجيش الوطني الليبي من سرت بوسط البلاد باتجاه مصراتة، وأكد كلا الجانبين على أن القتال بين الجيش الليبي وقوات من مصراتة تركز في بلدة أبوقرين الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرقي مصراتة.
وقال مصدر بالجيش الوطني: إن مقاتلين اثنين من الجيش قُتلا وأصيب ثمانية آخرون، مضيفاً أن قواته تراجعت في وقت لاحق ومعها أسرى.
ومن جهته، أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات لمساعدة حكومة الوفاق، وقد أرسال العشرات من المرتزقة السوريين من شمال سوريا لليبيا.
ويذكر أن العاصمة الألمانية، استضافت يوم الأحد الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.