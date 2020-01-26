كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسة الحرس الثوري الإيراني لتحسين اقتصاد البلاد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني والمحلل للقضايا السياسية والعسكرية الإيرانية، حسن عباسي، عن سر زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى إيران، عقب اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وأكد حسن عباسي، على أن "الغرض من الزيارة كان لتقديم قطر 3 مليارات دولار لإيران، مقابل ألا تقوم إيران بضرب الدوحة، ردًا على مقتل قاسم سليماني بسبب أن الطائرة الأمريكية التي استهدفته انطلقت من قطر"، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

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وتناول حسن عباسي، سياسة مقترحة للحرس الثوري لتحسين الاقتصاد الإيراني.

ويعيد حديث حسن عباسي، للواجهة قضية التسريبات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، بشأن فدية المليار دولار التي دفعتها قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بإيران لإطلاق سراح 28 عضوًا من العائلة الحاكمة من أيدي ميليشيات إيران في العراق.