أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 26/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مصرع وإصابة 21 متظاهراً عراقياً أثناء تفريق احتجاجات في كربلاء

أصيب 20 متظاهراً عراقياً، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق نار أثناء تفريق احتجاجات في حي البلدية بمحافظة كربلاء جنوبي العراق، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الخارجية الإماراتية تدعو رعاياها بعدم السفر إلى الصين

كتبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مساء اليوم الأحد، تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، دعت فيها مواطنيها بعدم السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى. أخبار عالمية عاجلة اليوم || لن نوافق على صفقة القرن إذا لم تشمل ضم مناطق بالضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، إننا "لن نقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

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