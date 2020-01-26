كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: ترامب يكشف تفاصيل خطة السلام خلال اجتماعين مع نتانياهو وغانتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح مصدر أمريكي، مساء اليوم الأحد، بأن "الرئيس دونالد ترامب سيشارك بعض تفاصيل خطة السلام خلال اجتماعين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس في البيت الأبيض يوم غد الإثنين، حسبما نقلت قضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وقال مصدر مطلع: إن دونالد ترامب، يعقد اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وومنافسه غانتس بالبيت الأبيض غدا الاثنين، مضيفاً إن "ترامب قد يكشف على الأرجح عن خطته للسلام في الشرق الأوسط خلال الاجتماعين"، حسبما نقلت وكالة "رويترز.
وبحسب وكالة "رويترز"، يجتمع ترامب أولا بنتنياهو، ثم غانتس، وتستمر المحادثات إلى يوم الثلاثاء.
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن دونالد ترامب وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لزيارة البيت الأبيض لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن".
وبدوره، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إنه "قبل دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن".
وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل، وقال الفريق الأمريكي: إن "الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات".