كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: ترامب يكشف تفاصيل خطة السلام خلال اجتماعين مع نتانياهو وغانتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمريكي، مساء اليوم الأحد، بأن "الرئيس دونالد ترامب سيشارك بعض تفاصيل خطة السلام خلال اجتماعين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس في البيت الأبيض يوم غد الإثنين، حسبما نقلت قضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقال مصدر مطلع: إن دونالد ترامب، يعقد اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وومنافسه غانتس بالبيت الأبيض غدا الاثنين، مضيفاً إن "ترامب قد يكشف على الأرجح عن خطته للسلام في الشرق الأوسط خلال الاجتماعين"، حسبما نقلت وكالة "رويترز. وبحسب وكالة "رويترز"، يجتمع ترامب أولا بنتنياهو، ثم غانتس، وتستمر المحادثات إلى يوم الثلاثاء. Advertisements