كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينيت: لن نوافق على صفقة القرن إذا لم تشمل ضم مناطق بالضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، إننا "لن نقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تشمل صفقة القرن ضم مناطق في الضفة الغربية فـ"لن نوافق عليها".