كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينيت: لن نوافق على صفقة القرن إذا لم تشمل ضم مناطق بالضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، إننا "لن نقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تشمل صفقة القرن ضم مناطق في الضفة الغربية فـ"لن نوافق عليها".
ويذكر أن وسائل إعلام عبرية، صرحت في وقت سابق من اليوم، بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا من مستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربية يتطرق فيه لأول مرة عن صفقة القرن، التي سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء القادم".
وبحسب القناة 7 العبرية، سيعقد وزير الدفاع الإسرائيلي قبل المؤتمر الصحفي لقاء عاجلًا وطارئًا مع قادة الجيش في الضفة الغربية؛ للوقوف على الاستعدادات لمواجهة رد الفعل الفلسطيني بعد إعلان صفقة القرن المقرر الثلاثاء.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هدد بحل السلطة الفلسطينية، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".
ونقلت الصحيفة العبرية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قوله: إن "صفقة القرن لن تمر بدون موافقة الفلسطينيين، القيادة، بدعم من الشعب، ستُفشل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية، ونحن نحذر من العواقب الوخيمة على المنطقة كلها في حال الإعلان عن تنفيذ الخطة".