كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحمر: الحوثيين يعيشوا حالة هستيريا بسبب مقتل "قاسم سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، مساء اليوم الأحد، بـأن "جماعة الحوثيين الإرهابية كإحدى أدوات إيران في المنطقة، تعيش حالة هيستيريا على إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة، وبعد مقتل أحد مموليها ومشرفيها الإرهابي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وتدفع بكل قوتها للانتقام لذلك من دماء اليمنيين وإزهاق أرواحهم والسيطرة على مواردهم وقرارهم".

وأكد نائب الرئيس اليمني، على أن همجية الحوثيين العدوانية تصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم ورفضهم بأن يكون هناك حزب الله آخر في اليمن، أو أن تكون بلادهم مرتعاً لولاية الفقيه أو بلداً آخراً تمتد إليه يد التآمر والغدر الإيرانية.

وجاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يسطره أبطال الجيش من بطولات في جبهات المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

Advertisements

وأشاد نائب الرئيس اليمني، بالدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لقوات الجيش الوطني في سبيل استعادة الدولة اليمنية وردع الإنقلاب الحوثي الإيراني التخريبية، وحث على المزيد من الجاهزية القتالية والصبر والثبات حتى تحقيق النصر وهزيمة الميليشيات.

هذا وتفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، في وقت سابق من اليوم، أبطال الجيش الوطني في جبهتي هيلان وصرواح غرب محافظة مأرب.

وشدد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، على بذل المزيد من الجهود واليقظة العالية حتى تخليص الوطن من الميليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن.