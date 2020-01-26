كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإماراتي يزور الجزائر للتباحث حول ليبيا.. الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الأحد، بأن "وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، سيزور الجزائر يوم غدًا الإثنين".

وأصدرت الخارجية الجزائرية، بيانًا، قالت فيها: "يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة عمل إلى دولة الجزائر غدًا الاثنين".

وسيعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

ونقل تلفزيون "النهار" الجزائري عن الوزارة، أن الزيارة تشكل فرصة للوزيرين الإماراتي والجزائري للتباحث "حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

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ويحظى وزير الخارجية الإماراتي باستقبال من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.