المطارات المغربية تسجل نموا ملحوظا بتخطيها عتبة 25 مليون مسافر خلال سنة 2019

سجلت المطارات المغربية، خلال السنة الماضية، رقما قياسيا من حيث عدد المسافرين، باستقبالها أزيد من 25 مليون مسافر، بارتفاع % 11,18+ مقارنة مع سنة 2018، فيما استقبل مطار محمد الخامس وحده أزيد من 10 مليون مسافر.

وبحسب بلاغ المكتب الوطني للمطارات، فإن حركة النقل الجوي الدولي شهدت نموا ملحوظا، حيث تجاوزت 22 مليون مسافر، بارتفاع قدره %9,80+.

كما سجلت حركة النقل الجوي مع أوربا، التي تمثل %79+ من حركة النقل الجوي الدولي، ارتفاعا مهما قدره %10,82 +، حيث استقبلت مطارات المملكة 911 464 17 مسافرا، خلال سنة 2019.

ويشمل هذا الارتفاع باقي الأسواق الأخرى، كأمريكا الشمالية %16,89+ ، ودول المغرب العربي%6,78+ ، والشرق الأوسط والأقصى 4,42%+، وإفريقيا 4,29%+ .

Advertisements

واستقبل مطار محمد الخامس، الذي يستحوذ على أزيد من %41 من مجموع حركة النقل الجوي، حوالي 10306293مسافرا، بزيادة قدرها 5,88%+ تقريبا.

وسجلت أقوى الارتفاعات في مطارات الداخلة %26,73 +، ومراكش %21,13 +، وطنجة %20,07+.

فيما بلغت حركة الطائرات المسجلة في مطارات المملكة 419 210 حركة، بزيادة قدرها 10,84%+.