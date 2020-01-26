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شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: ترامب يكشف عن خطته للسلام خلال اجتماعين مع نتنياهو وغانتس والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
دونالد ترامب
قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعقد اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وومنافسه غانتس بالبيت الأبيض غدا الاثنين.
وتابع المصدر فى تصريحه لوكالة "رويترز" أن ترامب قد يكشف على الأرجح عن خطته للسلام في الشرق الأوسط خلال الاجتماعين.
وحسب "رويترز" يجتمع ترامب أولا بنتنياهو، ثم غانتس، وتستمر المحادثات إلى يوم الثلاثاء.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الجمعة الماضية أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن.
وقال ترامب للصحفيين: "في مرحلة ما قبل (الاجتماع مع نتنياهو). ربما سنعلن (عن خطة السلام) قبل ذلك بوقت قصير".
وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل. وقال الفريق الأمريكي إن الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات.
وكان نتنياهو قال إنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيارة واشنطن لمناقشة "صفقة القرن".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نتنياهو تقبل دعوة ترامب بـ"سرور".
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