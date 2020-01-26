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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: تركيا نقلت 8 آلاف مرتزق إلى البلاد والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا بلغ 8 آلاف مرتزق.
وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي، الأحد، أن تركيا تواصل نقل المرتزقة بوتيرة عالية من خلال المطارات والموانئ، وتقوم بتسليحهم وتدريبهم علي القتال.
وأكد أن قوات القيادة العامة قامت بـ"عمليات استباقية" عسكرية في منطقة أبو قرين، لكنه شدد على أنها "لا تعد خرقا لوقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن قوات القيادة العامة لا تسعى لتطوير الهجوم أو القيام بعمليات عسكرية تقديرا للموقف الدولية، ولعدم سقوط مزيد من الشباب المغرر بهم في الحرب، مبينا أن الحرب على الإرهاب ستظل مستمرة.
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