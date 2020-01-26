الصين تعلن تحسن حالات مصابين بـ"كورونا الجديدة" لأول مرة منذ ظهور الفيروس

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وكالاتالأحد 2020/1/26 11:21 م بتوقيت أبوظبي
الصين تعلن تحسن حالة 11 مصابا بفيروس كورونا - أرشيفية
أعلنت الصين، تحسن أول 11 حالة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى كلية الاتحاد الطبي بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، وأوضحت وكالة شينخوا الصينية، علاج 11 من العاملين الطبيين في المستشفى، وأظهرت اختبارات أولية للحمض النووي للمرضى نتائج سلبياً، وأن الأعراض تحت السيطرة.
وكان المستشفى استقبل مريضا مصابا بورم في الغدة النخامية وأدخل إلى قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الاتحاد الطبي، نظرًا لأن المريض لم يكن لديه أي أعراض للالتهاب الرئوي للإصابة بفيروس كورونا الجديد في ذلك الوقت.
ولم يتخذ طاقم الجراحة والتمريض التدابير الوقائية ذات الصلة، بعد العملية، فأصيب المريض بالحمى وأعراض أخرى وتم تشخيص حالته بالتهاب رئوي مصاب بفيروس كورونا الجديد.
واكتشف فيما بعد أن هذا المريض تسبب في إصابة طبيب و13 ممرضة بالفيروس التاجي الجديد.
ومن المعروف أن الطاقم الطبي المذكور يمكن الاطمئنان على حالته بعد مرور 24 ساعة إذا كان اختبار الحمض النووي سلبيا، ويتم تقييم الوضع من قبل خبراء للوفاء بمعايير الأمان.
يذكر أنه في صباح 21 يناير/كانون الثاني، أبلغت لجنة الصحة والطب في مدينة ووهان من خلال منصاتها الصحية الرسمية، تشخيص ما مجموعه 15 من العاملين الطبيين في ووهان بحالات الالتهاب الرئوي للإصابة بفيروس كورونا الجديد.
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