الكويت تجلي عائلات الدبلوماسيين من الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الأحد، الإبقاء على الحد الأدنى من البعثة الدبلوماسية لدى الصين كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وأضاف الجارالله، في تصريحات صحفية، أنه سيتم بدء إعادة أسر الدبلوماسيين والإداريين اعتبارا من اليوم وحتى غدا الإثنين مع الإبقاء على الحد الأدنى من البعثة.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي طبيعي بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأظهرت آخر الإحصائيات الرسمية وفاة نحو 56 شخصا في الصين بأحدث فيروسات الالتهاب الرئوي، التي ظهرت في مدينة "ووهان" الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وإصابة 2077 آخرين بالمرض الغامض منهم 2029 في الصين و48 حول العالم.