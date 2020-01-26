شكرا لقرائتكم المسماري: تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا لليبيا بوتيرة عالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي الأحد، أن تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

كما أوضح المسماري أن العمليات العسكرية التي شنها الجيش الوطني الليبي اليوم في منطقة "الهيشة" (والتي تُعرف أيضاً ببلدة أبوقرين) كانت استباقية ومحدودة بعد تأكد الجيش من نية مقاتلين أرسلتهم تركيا لشن عملية على الجيش الليبي شرق طرابلس.

وفي وقت سابق من اليوم كان مسؤولون وسكان قد أكدوا أن الجيش الوطني الليبي سعى الأحد لفتح جبهة جديدة بتحريك قواته باتجاه مدينة مصراتة المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وتحرك الجيش الوطني الليبي من سرت بوسط البلاد باتجاه مصراتة.

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وأكد كلا الجانبين أن القتال بين الجيش الوطني الليبي وقوات من مصراتة تركز في بلدة أبوقرين الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرقي مصراتة.

وقال مصدر بالجيش الوطني لوكالة "رويترز" إن مقاتلين اثنين من الجيش قُتلا وأصيب ثمانية آخرون، مضيفاً أن قواته تراجعت في وقت لاحق ومعها أسرى.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شن الجيش حملة لاستعادة طرابلس.

من جهته، أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات لمساعدة حكومة الوفاق، وقد أرسال العشرات من المرتزقة السوريين من شمال سوريا لليبيا.