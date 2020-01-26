شماس: حقوقنا مهدورة ونحن في أزمة تدميريّة ونريد أن نتساوى مع القطاعات الأخرى

أكد رئيس ​جمعية تجار بيروت​ ​نقولا شماس​، في حديث تلفزيوني، انه "هناك من يتعدّى ويحطّم المحال التجارية وهذا ما يجعلها تقفل أبوابها وتصرف عمالها ونحن جزء من ​الدورة​ الإقتصادية وإذا تأذينا سيتأذى الجميع"، مبيناً ان "حقوقنا مهدورة ونحن في أزمة تدميريّة ونريد أن نتساوى مع القطاعات الأخرى، ولا أحد يحق له أن يصدر حكم الإعدام على القطاع التجاري، ويجب على ​الحكومة​ أن ترى كيف يجب أن تنقذ الوضع وأن تبدأ بمكامن الخلل".

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