كنعان: المادة ٦٩ من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة الموازنة غداً

اكد رئيس ​لجنة المال​ و​الموارنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث تلفزيوني، ان "المادة ٦٩ من ​الدستور​ واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار ​الموازنة​ غداً، والنص واضح ولا يقبل الاجتهاد واللبس، والمادة ٨٦ تعطي لنهاية كانون الثاني للصرف على اساس ​القاعدة الاثني عشرية​"، موضحاً ان "التخفيض في مشروع موازنة 2020 طال الجمعيات وكل إنفاق غير مجدٍ والمشروع يتضمن خطوات تهم المواطنين من إسقاط التعقبات عن المتعثرين في ​القروض​ ويمدد مهل الإعفاءات وينصف ​الدفاع المدني​"، لافتاً الى انه تم "التوصية بسلسلة خطوات اصلاحية من الشراكة ما بين ​القطاع العام​ والخاص الى ​الحكومة​ الالكترونية واصلاح ​قطاع الكهرباء​".

وأكد في حديث تلفزيوني آخر، أن الاقتراح بتعليق القروض السكنية والصناعية وغيرها لمدة 6 أشهر سيساعد بشكل كبير، مشيرا الى أننا "أوقفنا الاجراءات الجزائية او التعاقدية التي تؤدي بالحالة السكنية ان يسترجعوا الشقة، أو يراكموا فوائد".

واضاف: "في نهاية شهر 30 حزيران يجب ان يصار لإعادة جدولة للدفع بطريقة سليمة".