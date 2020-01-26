آلان عون: اذا استمر انخفاض الإيرادات فإننا نتجه الى كارثة

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​آلان عون​ أن الذهاب باتجاه موازنة بلا ​حكومة​ أفضل بكثير من الذهاب نحو إنفاق على اساس ​القاعدة الاثني عشرية​.

واضاف في حديث تلفزيوني: "حسب ​وزارة المال​ فمنذ انطلاق الحراك هبطت الايرادات، فهل الامر سيستمر"؟ مشيرا الى أنه اذا استمر فإننا نتجه الى كارثة.

وقال: "لا يوجد فذلكة جديدة، بل فذلكة ملخصة كان طلبها الوزير السابق من وزارته وأرسلوها الآن الى ​المجلس النيابي​".