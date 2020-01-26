رأى عضو تكتل "لبنان القوي" آلان عون أن الذهاب باتجاه موازنة بلا حكومة أفضل بكثير من الذهاب نحو إنفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية.
واضاف في حديث تلفزيوني: "حسب وزارة المال فمنذ انطلاق الحراك هبطت الايرادات، فهل الامر سيستمر"؟ مشيرا الى أنه اذا استمر فإننا نتجه الى كارثة.
وقال: "لا يوجد فذلكة جديدة، بل فذلكة ملخصة كان طلبها الوزير السابق من وزارته وأرسلوها الآن الى المجلس النيابي".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: اذا استمر انخفاض الإيرادات فإننا نتجه الى كارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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