الجيش الألماني يستأنف تدريب المقاتلين الأكراد شمالي العراق

أعلن ​الجيش الالماني​، في بيان، ان "مهمة تدريب المقاتلين ​الأكراد​ تم استئنافها على يد الضباط الألمان بالتنسيق مع شركاء ​برلين​ الدوليين في مدينة ​أربيل​ شمالي ​العراق​، بعد توقفه بسبب التصعيد في المنطقة الناتج عن مقتل قائد فيلق القدس الفريق ​قاسم سليماني​".

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