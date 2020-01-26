بن زايد: مستعدون للوقوف الى جانب الصين لتجاوز أزمة "الكورونا"

أكد ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد آل نهيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​الامارات​ تتابع باهتمام جهود الحكومة ​الصين​ية لاحتواء انتشار فيروس "كورونا"، وهي على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه ​الأزمة​"، مشيراً الى ان "دولة ​الإمارات​ وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع ​المجتمع الدولي​ للتصدي لهذا الفيروس".

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