المسماري: تركيا تنقل مسلحي "جبهة النصرة" من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية

اتهم المتحدث باسم "​الجيش الوطني​ الليبي"، ​اللواء​ أحمد المسماري، في ​مؤتمر​ صحفي، ​تركيا​ بأنها "تنقل مسلحي تنظيم "​جبهة النصرة​" من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​ بوتيرة عالية"، موضحاً ان "العملية التي يشنها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ في منطقة أبو قرين ليست هجوما وتحمل طابعا استباقيا"، لافتا إلى أن "المعركة ستبقى ضد الإرهابيين والمليشيات الإجرامية والمهربين ومع السوريين الذين تم إحضارهم"، واصفاً اياهم بـ "المتطرفون".

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