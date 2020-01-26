فرج الله رجبي : الصندوقان الأسودان للطائرة الأوكرانية سيبقيان في ايران

أعلن عضو ​البرلمان الإيراني​ فرج الله رجبي، ان "الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي تحطمت بالقرب من ​طهران​، سيبقيان في البلاد، وستقوم وزارة الطرق والتنمية الحضرية بدراسة المعلومات الموجودة فيهما".

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