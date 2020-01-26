مكتب وزير الصحة ينفي خبرا مختلقا عن ظهور أول حالة لكورونا في طرابلس

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن أنه "يتم التداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي و تطبيق الواتساب خبر يشير إلى ظهور اول حالة لمرض الكورونا في طرابلس وبالتحديد في منطقة ابي سمراء".
وفي بيان له، أوضح المكتب الإعلامي أنه "بعد التدقيق والتحري تبين ان هذا الخبر مختلق وعار من الصحة تماماً ولا يهدف إلا لإثارة القلق والبلبلة بين المواطنين".
وشدد على "أننا نكرر الدعوة إلى اعتماد الدقة في نشر الأخبار والتقصي عن صحتها من المرجعيات المعنية في وزارة الصحة العامة تحت طائلة المسؤولية".
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