شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمين عام مستقبل وطن: انتخابات البرلمان نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، فى لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير الذى يذاع على قناة صدى البلد إنه من المتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب فى شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف الخولى : "إن الحوار الوطنى بين الأحزاب هدفه الوصول إلى توافق حول قوانين الانتخابات المزمع إجراؤها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هدف حزب مستقبل وطن هو الوصول لكل بيت مصري وأن يشعر الشعب المصرى بوجود أحزاب على أرض الواقع.

وأوضح الخولى، أن توصيات جلسات الحوار الوطني التي ينظمها حزب مستقبل وطن ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم عرضها على مجلس النواب كجزء من عملية الإصلاح السياسي لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.

وكان الدكتور صلاح حسب الله ، المتحدث باسم مجلس النواب، قد صرح بأن البرلمان مُلتزم بتطبيق النص الدستوري في مادته (106)، والتي حددت في فقرتها الأولي، مدة عضوية مجلس النواب بـ5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مضيفا مدة المجلس الحالى تنتهى فى 9 يناير2021.

واضاف حسب الله ، أن السيناريو القانوني الأرجح، هو مد دور الانعقاد الخامس بدلاً من فض دور الانعقاد في شهر يوليو، لاسيما أن المادة (115) من الدستور تفيد باستمرار دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر علي الأقل، لكنها لم تتناول حد أقصي لمدة انعقاد الدوره وبالتالى يمكن أن يستمر مجلس النواب فى الانعقاد .

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وأشار المتحدث باسم البرلمان إلى أنه يتم دراسة السوابق البرلمانية التى حدثت فيها مد دور الانعقاد.

فيما قالت مصادر البرلمانية، أنه في ضوء المادة (115) من الدستور يجوز أن يواصل مجلس النواب أعمالها في دور الانعقاد الحالي، بما يحقق النص الدستورى في شأن مدة عضوية مجلس النواب.

أما المادة 116 تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

وأن مدة دور الانعقاد بنص اللائحة لاتقل عن 9 أشهر، وطبقا للسوابق البرلمانية فانه جرى الأمر أن يتم فض دور الانعقاد فى شهريوليو، وإنه إذا اقتضت الحاجة استمرار عمل دور الانعقاد الحالى للمجلس إلى بعد شهر يوليو فيحق لرئيس المجلس أن يمد دور الانعقاد، وقد يمتد دور الانعقاد الى شهر اكتوبر او نوفمبر.

وتابعت:"إجراءات الانتخابات للمجلس الجديد ستجرى خلال 60 يوما قبل انتهاء مدة المجلس الحالى "الخمس سنوات" فى 9 يناير 2021"

جدير بالذكر، أن المادة 106 من الدستور تنص علي أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.