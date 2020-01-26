كأس محمد السادس.. الإسماعيلي المصري ينتظر المتأهل من مباراة الرجاء ومولودية الجزائر

حجز فريق الإسماعيلي المصري، بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله السلبي مع مواطنه وضيفه الاتحاد السكندري، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد.

واتسمت المباراة التي احتضنها ملعب “الإسماعيلية”، وأدارها الحكم المغربي رضوان جيد بالاندفاع البدني بين لاعبي الفريقين، وهو ما جعل جيد إشهار 6 بطاقات صفراء في اللقاء.

وأشهر جيد 3 إنذارات صفراء في حق الثلاثي باهر المحمدي، وعبد الرحمان مجدي، ومحمود بدري، من جانب الإسماعيلي، وثلاثي الاتحاد السكندري، أحمد رفعت، ونور السيد، وأحمد نبيل مانغا.

ويضرب الإسماعيلي موعدا في المربع الذهبي، مع المتأهل من مباراة ربع النهائي التي ستجمع بين الرجاء الرياضي و مولودية الجزائر الجزائري، يوم 9 فبراير القادم، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز ممثل كرة القدم الوطنية بهدفين مقابل هدف واحد.