حجز فريق الإسماعيلي المصري، بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله السلبي مع مواطنه وضيفه الاتحاد السكندري، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد.
واتسمت المباراة التي احتضنها ملعب “الإسماعيلية”، وأدارها الحكم المغربي رضوان جيد بالاندفاع البدني بين لاعبي الفريقين، وهو ما جعل جيد إشهار 6 بطاقات صفراء في اللقاء.
وأشهر جيد 3 إنذارات صفراء في حق الثلاثي باهر المحمدي، وعبد الرحمان مجدي، ومحمود بدري، من جانب الإسماعيلي، وثلاثي الاتحاد السكندري، أحمد رفعت، ونور السيد، وأحمد نبيل مانغا.
ويضرب الإسماعيلي موعدا في المربع الذهبي، مع المتأهل من مباراة ربع النهائي التي ستجمع بين الرجاء الرياضي و مولودية الجزائر الجزائري، يوم 9 فبراير القادم، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز ممثل كرة القدم الوطنية بهدفين مقابل هدف واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس محمد السادس.. الإسماعيلي المصري ينتظر المتأهل من مباراة الرجاء ومولودية الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.