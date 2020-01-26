كأس “كاف”.. الحسنية يتعادل مع مضيفه إنييمبا النيجيري ويبلغ ربع النهائي

عاد فريق حسنية أگادير لكرة القدم، اليوم الأحد، ببطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، من نيجيريا، بعد تعادله الإيجابي بهدف في كل شبكة، مع مضيفه إنييمبا النيجيري، لحساب خامس جولات المجموعة الرابعة.

ولم يمهل ممثل كرة القدم الوطنية مضيفه أكثر من دقيقتين، ليفتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب يوسف الفحلي، قبل أن يعدل الكفة في حدود الدقيقة 16 عن طريق أوغستين توندي أولاديبو، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وسيطر نتيجة الفصل الأول، على الـ45 دقيقة الثانية من المباراة التي احتضنها ملعب “إنييميا الرياضي”، بمدينة أبا، وأدارها الحكم السنغالي عيسى سي، لتعلن صافرة الأخير عن نهاية اللقاء بلا غالب ولا مغلوب.

ومكن تعادل اليوم، الفريق السوسي من ضمان تأهله إلى دور الربع للموسم الثاني على التوالي، وذلك قبل مباراته الأخيرة الأحد القادم، ضد بارادو الجزائري.

ورفع حسنية أگادير رصيده إلى النقطة 11، ضامنا بذلك تأهله على رأس المجموعة، متقدما بـ4 نقاط عن إنييمبا الوصيف مؤقتا، في انتظار مباراة بارادو الثالث بـ4 نقاط اليوم، أمام ضيفه سان بيدرو الإيفواري صاحب المركز الأخير بنقطتين.