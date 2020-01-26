اتحاد طنجة يتعاقد مع بيدرو بن علي لخلافة الدميعي

تعاقد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، مع المدرب الإسباني بيدرو بن علي، الذي سيشرف على تداريب الفريق الأزرق خلال الفترة القادمة، خلفا لهشام الدميعي، الذي قدم استقالته الخميس الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لـ”فارس البوغاز” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم الأحد، صورة لبن علي، أرفقها بتعليق أكد من خلاله، تعاقده مع المدرب الجديد لمدة موسم ونصف.

ويساعد بن علي في مهمة، خوسي دافيد كمساعد أول، وأحمد صالح مساعد ثاني، بينما يتولى محمد بيسطارة مهمة مدرب الحراس، وإريك بينيدو مدربا للياقة البدنية.

وأشار اتحاد طنجة، أن التقديم الرسمي لمدربه الجديد سيكون غدا الاثنين، علما أن الفريق يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية برصيد 10 نقاط.